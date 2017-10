Michel Sardou n’est pas un ingrat. Pour terminer en beauté sa carrière de chanteur, il a mis les petits plats dans les grands pour sa dernière tournée intitulée La dernière danse .



"Je veux remercier mon public de m’avoir suivi depuis 50 ans, confiait-il avant l’été. Donc, ce sera orchestre symphonique, smoking, la totale. Les adieux de Sinatra à Tokyo, en gros […] Dans ce spectacle, je vais remettre des cuivres, ce que je n’ai pas fait depuis des années. Et moi, au milieu, je vais un peu me foutre de ma gueule…"

Cette tournée, non pas d’adieux mais de remerciements dit-il, on en a eu un aperçu lors des Francos de Spa. Mais la version proposée à Forest National sera plus impressionnante. Deux heures sur scène, 32 musiciens, un écran géant et un très beau décor. S’il faut s’attendre à 2 ou 3 chansons du nouvel album, ce sont surtout tous ses tubes qui seront au programme. De même qu’un hommage à Barbara dont il reprend L’aigle noir .



Les Ricains (1967)



SONDAGE: QUELS SONT VOS TROIS CHANSONS PRÉFÉRÉES DE MICHEL SARDOU ?





Les bals populaires (1970)La maladie d'amour (1973)Les curés (1973)Le France (1975)J'accuse (1976)Je vais t'aimer (1976)La java de Broadway (1977)Je vole (1978)En chantant (1978)Être une femme (1981)Les lacs du Connemara (1981)Afrique Adieu (1982)Rouge (1984)Chanteur de jazz (1985)Musulmanes (1986)Le Bac G (1992)La rivière de notre enfance (2004)Voler (2010)Le Figurant (2017)

Michel Sardou sera en concert

les 24, 25 et 27 octobre à Forest National (Infos : www.forest-national. be)