La Lensoise est la grande gagnante de The Voice Belgique saison 7.

C’est en grande pompe qu’a démarré la finale de The Voice Belgique (télécrochet qui sera de retour pour une 8e saison sur La Une), ce mardi soir. Soraya, Stéphanie, Valentine et Jeff donnent le coup d’envoi de cette ultime soirée sur Something just like this de The Chainsmokers et Coldplay. Un moment magique partagé avant que la compétition commence…

Valentine est la première finaliste à monter sur scène. La Lensoise n’y va pas de main morte et fait preuve d’une excellente maîtrise en interprétant Lettre à France, le plus grand tube de Michel Polnareff. Le temps semble s’être arrêté.

“Avec la musique, j’ai la chance d’être dans un endroit où être moi est une force”, explique Valentine qui a, plus tard dans la soirée, partagé un duo sur Running with the wolves en compagnie de son coach, Matthew Irons. Ce dernier en ressort d’ailleurs euphorique. À tel point que Vitaa lance avec humour : “Vous avez mis quoi dans le verre de Matthew ?”

De l’émotion, il y en a eu encore pendant la soirée, notamment lors du duo de Soraya et Slimane sur Les Moulins de mon cœur de Michel Legrand. Intense et magnifique sont certainement les deux adjectifs qui qualifieraient le mieux cette prestation. Le temps semble s’être suspendu. “Ma rencontre avec Soraya a changé ma vie”, confie Slimane après avoir chanté avec sa petite protégée qu’il considère comme sa “petite sœur”.

On retiendra également le duo de BJ Scott et son talent, Jeff, partagé sur Yesterday, célèbre tube des Beatles. “Tu deviens un vrai chanteur et un vrai showman”, déclare la chanteuse country qui a promis de ne jamais lâcher son poulain dans les années à venir.

Si la prestation “céleste” de Stéphanie sur Je te promets (une chanson de Johnny Hallyday qui lui tenait particulièrement à cœur) a ému le public et sa coach Vitaa, c’est lors de son trio avec Valentine et l’immense MC Solaar que l’on a réellement perçu la rage de vaincre de Stéphanie.

L’interprète de Caroline n’est évidemment pas la seule star à avoir été invitée à cette grande finale. Alice on the roof et Louane, deux anciennes candidates du format The Voice (respectivement Belgique et France), étaient également de la partie pour présenter leur nouveau single et chanter avec les finalistes.

Après une soirée haute en couleur et une pré-sélection qui s’est clôturée par l’élimination de Soraya et Stéphanie, c’est finalement Valentine qui a remporté cette septième saison avec 51 % des votes contre 49 % pour Jeff. “Je ne comprends plus qui je suis mais merci à tous ceux qui ont voté. Merci !”, déclare la Lensoise qui aura la chance de signer un contrat chez Universal Music. Une belle revanche pour celle qui avait été recalée lors d’une précédente saison de The Voice Belgique.





« Ce n’est pas une revanche, c’était juste le bon moment! »

Valentine Brognion a réagi à sa victoire en fin de soirée. "Euh, j’ai besoin de respirer, de comprendre et de réaliser, confie la jeune gagnante de The Voice, juste après son sacre ce mardi soir. Je ne m’en rends pas encore compte. Ce sont plein d’émotions en même temps. Merci à tous encore et encore d’avoir voté pour moi!" En effet, Valentine avait fortement été plébiscitée, dès le début par le public, vu son éviction durant la quatrième saison du télé-crochet. "J’ai essayé de me déconnecter le plus possible de ce qui se passait à l’extérieur. J’avais déjà tenté l’aventure mais j’ai toujours dit que ce n’était pas une revanche, c’était juste le bon moment!"



La suite? "Repos, terminer ce que je dois terminer ailleurs, écrire, composer et collaborer (sourires)!"



Son coach Matthew Irons est quant à lui très fier de sa protégée. "Je suis ravi d’avoir pu vivre cette expérience pour la première fois. Je suis fier de tous mes talents mais si je peux encore donner un coup de main à Valentine, qui n’en a plus besoin, je le ferai!"



La voilà aujourd’hui avec un contrat chez Universal Music. La maison de disque se dit d’ailleurs ravie que ce soit une fille cette année.



Quant à Jeff, le « perdant », il relativise. "Je suis déjà très content d’être arrivé là et je suis surtout très heureux pour Valentine. Je ne me prétendais pas chanteur à la base et je suis arrivé deuxième. Super aventure. The Voice a d’ailleurs déjà eu un effet sur moi, un petit coup de boost, vu que j’ai énormément de concerts de prévu. Le premier est déjà ce samedi!"

Et ce n’est pas sa coach Bj Scott qui dira le contraire. "Que Jeff gagne The Voice ou pas, il a gagné sur tous les plans, comme celui du coeur. C’est le plus important!"





Les prestations de Valentine lors de la finale de ce mardi soir: