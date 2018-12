C’est un événement et les tickets risquent donc de partir vite.



Cinq ans après Love Songs, Vanessa Paradis vient de sortir un nouvel album, Les Sources. Suivi, tout naturellement, d’une tournée qui passera par la Belgique. Avec deux arrêts : au Cirque royal de Bruxelles, le samedi 1er juin 2019, et au Forum de Liège, le mercredi 5 juin 2019.



L’occasion de découvrir ses nouveaux morceaux ("À la hauteur de mes bas", "La Plage", "Mio Cuore", "Ce que le vent nous souffle") à côté de ses tubes. Les places, dont le prix varie de 38,15 € à 70,85 € dans la capitale et de 35 à 64 € dans la Cité ardente, sont en prévente, sur proximusgoformusic.be ou livenation.be.