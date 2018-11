Il y a quelques jours, l’entourage de Véronique Sanson annonçait l’annulation de ses concerts suite à une tumeur qui nécessitait un traitement intensif.



Pour rassurer ses fans, la chanteuse leur a adressé un message sur Facebook. "Mes amours, vous l’avez compris, nous annulons le cœur gros les 11 shows de cette fin d’année. Rassurez-vous, les traitements se sont bien passés, et les pronostics médicaux sont au beau fixe mais il faut encore quelques semaines de repos . Autant vous dire que j’ai le cœur en mille morceaux et surtout JE SUIS EN COLÈRE, mais je ne VEUX PAS me présenter sur scène devant vous avant d’avoir recouvré toute l’énergie que vous attendez, et que vous me rendez toujours si bien d’ailleurs", écrit-elle avant de leur donner "rendez-vous au printemps" prochain.