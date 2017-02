On s'y attendait, on n'a pas été déçu : la 32e cérémonie des Victoires de la musique a été, comme les précédentes, interminable et sans relief. Présentateurs mal à l'aise, le nez dans leurs fiches, salle froide comme un igloo, mauvais son : il fallait vraiment avoir envie (ou une bonne raison professionnelle) d'aller jusqu'au bout de la nuit pour rester éveillé...

D'autant que si, sur scène, on a vu beaucoup de diversité – Christophe Maé qui côtoie Jul, Vincent Delerm vs Kungs, Minuit et MHD -, au final, on prend les mêmes et on recommence.

Ou presque. Artiste féminine de l'année, Jain avait déjà été, l'an dernier, sacrée Révélation. Victoire de la chanson originale pour « Je m'en vais », Vianney avait brillé en 2016 dans la catégorie Artiste masculin. Et que dire de Louise Attaque qui reçoit, pour la troisième fois, la Victoire de l'Album Rock ; de Benjamin Biolay qui repart avec sa quatrième statuette ou encore de Renaud, dont il semble qu'on l'ait récompensé pour de mauvaises raisons, simplement parce qu'il est « toujours vivant, toujours debout » ?

Pourtant, parmi les jeunes pousses, il y avait de jolies choses. Et l'on se réjouit, d'ailleurs, de voir la consécration de Radio Elvis (fort inspirés, c'est vrai, par leurs aînés, à commencer par Dominique A), du trio de nanas de L.E.J (révélation scène) et même de Jul qui aura été la star incontestée de réseaux sociaux, #Victoiresdelamusique, vendredi soir.

Son intervention sur scène en survêtement, prononçant un discours pratiquement incompréhensible, a été commentée des milliers de fois sur Twitter, où le Marseillais, star de l'auto-tune, a été moqué (beaucoup) et soutenu (un peu). Mais que l'on parle de vous en bien ou en mal, l'essentiel n'est-il pas que l'on parle de vous ?

Au final, ce que l'on retiendra surtout de cette soirée, ce sont les instants de grâce que quelques artistes plus inspirés ont su lui insuffler. On pense à Julien Doré, au piano. A Ibrahim Maalouf et son choeur d'enfants ; à Agnès Obel reprenant Leonard Cohen. Mais surtout, surtout, à la reine Calypso Rose. Ce petit bout de femme, que la vie n'a pas épargné (trois arrêts cardiaques et deux cancers) a prouvé que la musique, quand elle est vécue de l'intérieur, est une intarissable source de joie. Et si, après tout, c'était la seule leçon à retenir d'une soirée que, d'ici quelques heures, tout le monde aura oubliée ?