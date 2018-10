Voici ce que Lara Fabian ferait si elle n'avait que 24 heures à vivre

La chanteuse belgo canadienne, coach à The Voice Canada, se confie sur son nouveau single intitulé Papillon

“Papillon est une ode à la légèreté et à la gratitude, analyse Lara Fabian au sujet de son nouveau single Papillon qui sortira ce vendredi et qui annonce un nouvel album pour février 2019. Une façon de retirer un peu son nez de la vitre et de se dire: Tiens, si j’avais 24 heures seulement à vivre, qu’est ce que je ferais? Est-ce que je continuerais de me torturer avec les choses qui ne vont pas ou est-ce que je prendrais simplement un peu de la hauteur et apprécier la beauté de ce que j’ai déjà? Moi, j’ai envie de profiter de ce que la vie m’a offert. Voler en pleine gratitude plutôt que de se torpiller comme on en a l’habitude parfois de le faire. C’est complètement humain, les deux pôles existent, mais on est parfois un peu avalé par la vie. Bref, une façon de regarder avec de la hauteur. Compter nos chances et bénédictions."

Et la chanteuse belgo-canadienne de 50 ans, qui vit aujourd’hui au Québec vu qu’elle a rempilé pour une nouvelle saison comme coach à The Voice Canada, de nous confier les choses auxquelles elle tient le plus en ce moment qui sont “ma fille, mon mari, mon papa et ma maman...”

Pour rappel, sa mère Louisa -âgée de 76 ans et à qui elle avait dédié sa chanson L’oubli dans son dernier album- est atteinte de démence à corps de Lewy. “Cette maladie est horrible, elle est enfermée complètement dans son corps et elle ne me reconnaît plus du tout, confesse une touchante Lara Fabian, les larmes aux yeux. C’est très difficile... et justement, quand on vit quelque chose comme ça et que tu as la chance d’avoir un mari et une fille en bonne santé, il faut en profiter. Que toi, tu peux encore mettre tes bottes toute seule, marcher, aller au parc et sortir ton chien. Cela paraît bête mais il y a quelque chose en nous qui doit continuer de se souvenir de façon constante de la chance qu’on a. Ne serait-ce que le fait de marcher tout seul jusqu’à ta voiture et de mettre le contact. Aller quelque part, manger seul son repas, être capable de prendre dans les bras quelqu’un que tu aimes. On fait trop l’impasse sur le bien qui nous entoure car on se torpille souvent. Papillon, c’est tout cela. Je vole, je volerai et je m’habillerai de lumière. Je regarderai la Terre et j’apprécierai sa beauté. Je volerai et je serai un papillon.”