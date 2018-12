Angele, The Magician, Thérapie Taxi, DJ R.O. et Konoba, Montevideo, Glauque et Suzane seront présents l'été prochain à Spa à l'occasion des Francofolies, qui seront organisées du 18 au 21 juillet 2019 dans la cité thermale, ont annoncé jeudi les organisateurs du festival musical.

Angele, l'artiste belge de l'année, qui bat tous les records de succès et remporte tous les prix, sera présente à Spa le 21 juillet, jour de clôture du festival. "Un concert à ne pas manquer d'autant qu'elle ne pourra pas être très présente cet été en Belgique compte tenu de son incroyable succès", annoncent les organisateurs.

Le même jour, The Magician, DJ et producteur belge, fera aussi un crochet par la cité thermale. Propulsé au devant de la scène en 2011 grâce à sa version de "I Follow Rivers" de Lykke Li, il n'a cessé d'enchaîner tubes et collaborations diverses qu'il proposera cette fois aux Francofous.

Le 19 juillet, on retrouvera Montevideo, les Namurois de Glauque, vainqueur du récent concourt circuit, mais aussi Konoba associé à DJ R.O. Le festival permettra également de découvrir ou redécouvrir les Français de Therapie Taxi qui seront en concert unique en Belgique à Spa, où ils proposeront leurs rythmes punk et électro.

Le 18 juillet, les Francofous proposeront Suzane, subtil mélange de danse, d'électro et de chansons à textes inspirées de Bref, Piaf ou Renaud.

Selon les organisateurs, plusieurs milliers d'abonnements ont déjà été écoulés. La date limite du prix préférentiel de 103,5 euros, actuellement proposé, est fixée au 7 janvier.