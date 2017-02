C’est avec surprise que l’on a découvert que Wyclef Jean, ancien membre des Fugees, avait ajouté une petite touche belge à son nouvel album intitulé J’ouver t . Le chanteur haïtien y a, en effet, rendu hommage au chanteur belge Jacques Brel en y réinterprétant en français la chanson à succès Ne me quitte pas . Chose déjà faite par Johnny Hallyday ou encore Nina Simone des années auparavant.

"Ne me quitte pas a une valeur particulière pour moi. Ma mère l’écoutait tout le temps et me disait que c’était la plus grande chanson d’amour jamais écrite en français. Cette version est d’abord un hommage à ma mère, ensuite au grand Jacques Brel et enfin à l’amour", explique Wyclef Jean sur Konbin i.

Mais bien que cette reprise ait le don de nous donner des frissons, elle est toutefois bien moins poignante que la version originale, irremplaçable. Le décor noir et blanc du clip de Ne me quitte pas version Wyclef Jean, très sobre et sous-titré en anglais, a, par contre, bien été pensé par Pierrick Dufrenoy et JP Charlebois.