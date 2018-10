Le guitariste Wah Wah Watson, de la compagnie de disques américaine Motown, qui a notamment joué pour des références telles que Michaël Jackson ou Marvin Gaye, est mort mercredi dernier à l'âge de 67 ans.

C'est sa compagne qui a annoncé son décès, écrivent les médias américains. Melvin Ragin, de son vrai nom, était renommé pour son utilisation de la pédale wah-wah, ce qui lui a valu son surnom.

Le guitariste a débuté comme musicien de studio chez Motown. Son talent a été rapidement remarqué et il a alors joué pour des stars de la soul et du funk, comme The Supremes, The Temptations ou Marvin Gaye. Il a également obtenu du succès en solo.

La cause de sa mort n'a pas été communiquée.