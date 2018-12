Le chanteur a imaginé un canular pour faire le buzz.

On le connaissait sous le nom d'Antoine Chance et principalement pour son titre "Fou" qui a connu un beau succès en 2014. Depuis, le fils du dessinateur Philippe Geluck, se fait appeler CHANCE et a imaginé une tournée pour le moins étonnante.

L'Ancienne Belgique, le Sportpaleis, Paradiso, le Zénith, le Madison Square et le Wembley, voilà les 6 dates de "The Legendary Tour", une tournée dans les salles les plus emblématiques du monde. Enfin, presque puisqu"en réalité cette tournée a eu lieu dans des cafés belges qui portaient les mêmes noms que ces salles célèbres.

"Nous avons parcouru toute la Belgique en quelques jours. C’était totalement absurde, on a joué dans des vieux cafés de village, sur une grand-route et dans une friterie. On s’est bien marrés et au final, on a une vidéo sympa et drôle à partager avec nos fans", explique Antoine Geluck.

Le Legendary Tour est donc une vraie tournée faussement mondiale. Un dernier concert aura lieu ce vendredi 21 décembre au Café Olympia à Wevelgem.