Clips, paroles, extraits de concert : après l'échec de Play Musique, Google revient pétri d'ambitions pour ennuyer les deux ténors d'un marché grandissant : Spotify et Apple Music.

Guerre du streaming musical, suite et pas fin. Planqué en tranchée depuis des mois, suite à l'échec de son application Google Play Music, le géant de Mountain View a observé les titans Spotify et Apple Music, plus de 100 millions d'abonnés payants à eux deux, se friter de loin. Il contre-attaque désormais en capitalisant sur l'une de ses marques les plus prolifiques avec YouTube Music, officiellement téléchargeable sur les magasins d'applications dès ce jour, depuis la Belgique.

Que fait YouTube Music que ne fait pas ses concurrents directs ?Pour son catalogue, YouTube collabore notamment avec quatre géants de l’industrie du disque (Universal, Sony, Warner et EMI) ainsi que plusieurs plus petits labels. Deux arguments de différenciation toutefois : avec la connaissance poussée que Google détient sur ses utilisateurs (cartes de crédits, historique de recherches, de géolocalisations,...), le système de recommandation de morceaux semble encore plus poussé que chez ses pairs. Enfin, et surtout, YouTube Music ne se contente pas de l'audio : les utilisateurs peuvent non seulement écouter de la musique, mais aussi regarder des clips musicaux et des extraits de concerts. Des extraits de paroles de chansons sont, également, accessibles. Youtube Music permet aussi, via la géolocalisation, d’adapter la musique au lieu où se trouve l’utilisateur (au travail, à la salle de sport...). Les choix musicaux sont également suggérés en fonction des moments de la journée.

Le service, déjà disponible dans 17 pays, dont les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l’Allemagne. A côté de la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg et le Danemark y ont désormais accès.

YouTube Music © DR



Téléchargeable gratuitement, YouTube Music Premium donne accès à son contenu sans publicité pour 9,99 € par mois ou 14,99 € en version Famille (5 utilisateurs membres de la même famille + le titulaire du compte). Des périodes d'essai gratuites de la version Premium sont bien proposées, après encodage de vos données financières. Dans sa version gratuite, les pubs audio sont bien entendu présentes, comme de coutume.