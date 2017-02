"Mes concerts belges seront une opportunité de renouer mes liens particuliers avec le public belge, confie le charmant Yves Duteil (Pour les enfants du monde entier, Le petit pont de bois) qui sera en concert, et seul en scène avec sa guitare et son piano, en mars dans notre capitale. À cause de mon accident de santé (une malformation cardiaque diagnostiquée juste après une violente chute en 2013) à la sortie de mon album Flagrant délice, je n’avais pas pu venir chez vous. Alors que les Belges sont importants pour moi. Ils sont là depuis le début de ma carrière."

Ces soucis de santé ont été votre moteur, voire un déclic ?

"Sûrement… (il marque un silence) . Ça donne en fait le sentiment des priorités, des urgences et des choses précieuses. Cela replace en perspectives les choses essentielles comme d’écrire de nouvelles chansons (son prochain album, Armés d’amour, sortira à l’automne, NdlR ), de rester un créateur et d’aller vers nos essentiels."

D’où le fait d’avoir aussi arrêté la mairie de Percy-sur-Marne après 25 ans de mandat ?

"Tout à fait. Parce qu’à un moment, il faut lever le pied et écouter ce que vous dit la vie, écouter les signes que le destin sème le long de la route. Et en même temps, se consacrer à l’essentiel. Ma vocation n’est pas d’être un élu local, mais d’être un artiste. C’était donc le moment de reprendre le sens de ma vie. Je suis revenu pour me recentrer davantage et me voilà dans une période foisonnante de créations. Accessoirement, pour des raisons familiales aussi, l’évidence s’est imposée…"

Il parait d’ailleurs que sans votre femme (plus de 40 ans de mariage), vous ne seriez rien aujourd’hui ?

"Je l’affirme haut et fort ! Je dis toujours qu’elle a une spiritualité d’avance sur moi. Bien au-delà de ça, elle me connaît tellement bien qu’elle sait beaucoup plus que moi de quoi je suis capable. Noëlle est l’une des seules personnes à pouvoir me dire : Tu peux aller plus loin que cela dans tes textes. Elle y apporte une dimension supplémentaire."

Auriez-vous eu l’impression d’être un poète incompris ?

"Non, jamais. J’ai toujours eu l’impression d’être suivi, mais peut-être par un nombre plus restreint aujourd’hui. Si j’avais eu ce sentiment d’incompris, je me serais posé la question de mon utilité. Car si un poète ne dérange pas, cela ne sert à rien. Or, j’ai toujours eu l’impression de déranger. Mais pas forcément de la façon dont on le croit. C’est très dérangeant, aujourd’hui, d’exposer sa douceur et sa tendresse dans un monde violent. C’est très dérangeant de parler de bienveillance dans un monde de dérision et c’est toujours dérangeant d’apporter un éclairage d’humanité ou d’humanisme dans un monde technologique, froid et cynique. Je me sens militant de tout cela !"

Comme vous avez toujours été un militant de langue française (sa chanson La langue de chez nous , notamment) durant vos 45 ans de carrière. Quel est votre secret de longévité ?

"C’est justement une question que je me pose beaucoup car il n’y a pas de secret je crois. Chaque fois que je me suis senti fatigué, j’ai essayé de renouveler le plaisir en me remettant en cause, en prenant encore des cours de chant pour entretenir ma voix et surtout ma passion."

Vos chansons sont tellement devenues cultes (mention spéciale à J’ai la guitare qui me démange ) que beaucoup de chanteurs les reprennent ou les parodient. Un signe de réussite ?

"Un signe de succès oui, mais pas de réussite (sourire) . J’ai toujours préféré la notion de notoriété à celle de célébrité. J’adore quand les gens reprennent mes chansons mais j’aime moins quand ils en font des choses moins respectables… Mais bon, il faut un peu de tout pour faire un monde ! Il faut accepter que la notion de notoriété amène parfois des excès dans un sens comme dans l’autre."





