"J’avais annoncé assez rapidement à la production que je ne ferais pas la saison 8, a expliqué la chanteuse à Laurent Ruquier ce samedi dans On n’est pas couché. Je l’ai même annoncé au moment d’accepter la saison dernière."

Coach dans The Voice depuis 2015, Zazie -tout comme Florent Pagny et Pascal Obispo- a décidé de laisser le fauteuil rouge à Soprano, Julien Clerc et Jenifer. Mika étant le seul rescapé. Si elle quitte le télécrochet de TF1, c’est avant tout pour se consacrer à sa propre carrière de chanteuse. En pleine promotion de son nouvel album, Essenciel, Zazie va très bientôt partir en tournée dans toute la France et aussi bientôt en Belgique. "C’est compliqué, a-t-elle avoué à Nikos Aliagas dans 50’Inside. Donc j’ai préféré ne pas faire The Voice cette année… avec quand même une petite nostalgie."

Dans la peau du Taulier

Au cours de sa prolifique carrière, Zazie a écrit de nombreux titres pour d’autres artistes. L’un de ses morceaux les plus emblématiques reste Allumer le feu de Johnny Hallyday . L’auteure et interprète de Je suis un homme, récompensée par six Victoires de la Musique, a expliqué que Pascal Obispo l’avait contactée en 1998 pour lui proposer de concocter ce tube. "Il m’a appelée et il m’a dit : Oui salut, est-ce que tu pourrais nous faire un petit truc pour l’ouverture du Stade de France ? Mais pour qui ? Johnny ? Okay, allez, salut ! s’est-elle souvenue. Ce fut un petit moment de solitude, un mélange d’excitation et de panique totale."

Son secret pour en faire le tube que l’on connaît ? Se mettre dans la peau du Taulier. "Je pense que mon chat m’a prise pour une tarée, a ajouté la compositrice. Je déambulais chez moi en essayant de faire Johnny. J’essayais de voir si ça allait lui aller, c’est complètement ridicule, heureusement qu’il n’y avait pas de témoin."