L’ex-coach du télécrochet de TF1, qui sera en concert sur la Grande Place de Bruxelles ce soir, nous confie que sa "célébrité a aussi un peu déteint sur ma fille »

« On ne s’est pas dit adieu avec The Voice, ils ont compris pourquoi je ne voulais pas faire cette saison, confesse Zazie, qui sera au Rendez-vous Grand Place ce soir (diffusé sur la RTBF) et qui vient de sortir son dixième disque Essenciel (chez Pias). Je les avais prévenu dès que j’ai accepté la saison d'avant. » Pourtant, les réseaux sociaux de la chanteuse de 54 ans ont explosé depuis qu’elle a laissé son fauteuil de coach (et dont la dernière saison a vu la victoire de son talent Maëlle). « Il ne faut pas confondre le nombre de vues avec le nombre de ventes, j’en suis un bon exemple. Avec The Voice, évidemment, il y a eu une exposition. Je suis passé de 350 000 à 400 000 followers en très peu de temps. Je me suis dit: c’est curieux, je n’ai rien fait mais c’est grâce à The Voice. Mais ce n’est pas pour autant que j’ai vendu des disques! Ca ne correspond pas, il ne faut pas confondre. The Voice, c’est bien pour l’exposition. Plein de jeunes artistes sortent de là et c’est bien pour la diversité musicale. »

Pourquoi avoir quitté l’émission alors?

(...)