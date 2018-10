Musique À 54 ans, l’ex-coach de "The Voice" se met encore plus à nu dans son 10e album à la pochette (s)ex plicite "Essenciel"

Le fait que vous soyez entre la francophonie et les Anglo-saxons, il y a à la fois une qualité d’accueil et une vraie connaissance musicale", confie Zazie, juste avant de monter sur la scène de la Grand-Place de Bruxelles vendredi dernier, fan de notre regrettée Maurane ou de Stromae. "Ce qui n’est jamais un concert gagné mais, du coup, on peut faire son métier et aller fouiller des trucs. Il y a une espèce d’esprit un peu foutraque et fantaisiste que j’aime bien et qui me va."

En plus d’adorer nos artistes, vous faites un clin d’œil à notre pays avec le titre "Waterloo".

(...)