Toutes les belles choses ont une fin. Et, pour l’équipe d’ Orange is the New Black , celle-ci pourrait être proche. Dans une interview accordée à Hollywood Reporter , Laura Prepon, alias Alex Vause dans la série de Netflix, a estimé que l’heure de passer à autre chose était venue pour les détenues de Litchfield qui se sont séparées de leur camarade Piper Chapman (interprétée par Taylor Schilling), enfin libérée.

Alors que la sixième saison d’Orange is the New Black a été dévoilée il y a quelques semaines sur la plateforme de streaming, l’actrice annonce que la prochaine saison, prévue pour fin 2019, serait, selon elle, la "dernière" de la série. "Est-ce que ce sera triste d’arrêter ? Bien sûr. Mais nous devons être conscients de la chance que nous avons eue de faire partie de cette aventure parce que cela a été un énorme succès", confie celle qui s’est fait connaître du grand public dans That ‘70s Show avec Ashton Kutcher. Elle ne manque d’ailleurs pas de faire la comparaison entre les deux séries qui ont fait d’elle une star du petit écran. "Je ne sais pas si je peux dire que je suis prête pour la fin, mais j’ai fait cela pendant tellement longtemps et je sais qu’il y aura d’autres choses derrière. Ce sera simplement différent. Orange a ce petit quelque chose qui fait sa particularité, tout comme ‘70s Show et je suis très heureuse d’avoir pu participer à ces deux séries."