Pas de saison 4 pour les fans de Matt Murdock. A moins de la voir éclore sur... Disney+ ?

Le désamour est plus qu'amorcé, entre Netflix et Marvel. Alors que les séries issues de la Maison des Idées ont pas mal contribué à l'essor du service de SVOD ("Daredevil", "Luke Cage", "Iron Fist", "Jessica Jones", "Defenders"...), le contexte a changé du tout au tout : Marvel est tombé dans l'escarcelle de Disney, qui lancera, en 2019, son Netflix maison, Disney+.

Résultat ? Les séries Marvel, sur Netflix, sont non seulement moins mises en avant, mais, surtout, passent de plus en plus à la trappe...

Dernière en date, et non des moindres : "Daredevil" vient d'être purement et simplement supprimée, alors que la saison 3, caractérisée par le retour d'un Wilson Fisk plus électrisant que jamais, a été mise en ligne récemment. Pour rappel, Netflix a déjà confirmé qu'Iron Fist et Luke Cage ne reviendraient pas sur sa plate-forme. Et l'avenir de "Punisher" et "Jessica Jones" est entouré, lui aussi, d'un épais brouillard.

© NETFLIX Matt Murdock (Daredevil) et Wilson Fisk (Le Caïd, aka "Kingpin") ne s'opposeront plus. Du moins sur Netflix.







Sam Ernst, producteur exécutif de "Daredevil" et co-scénariste sur le show, s'est exprimé cocnernant l'annulation suprise de Daredeviol : il apparaît clair que c'est du côté de Netflix que la décision d'annulation a été prise. On se rappelle que le showrunner Eriko Oleson avait déjà présenté la saison 4 au géant américain, et Erns évoque que les scénaristes ainsi que les exécutifs du show sont tout aussi sonnés par l'annonce de cette annulation.

De là à dire que ces annulations en règle ne sont que temporaires, et que les séries supprimées pourraient ressusciter sur Disney+, il reste un pas. Pas improbable qu'il soit franchi, mais rien d'officiel n'a été annoncé. Ce qui est certain, en revanche, c'est que Disney travaille bien sur des séries Marvel destinées à sa propre plate-forme : "Loki" (le demi-frère de Thor) et "Scarlet Witch", notamment.