Séries La nouvelle série, "The Mandalorian", sera centrée sur un chasseur de primes. Ou une chasseuse de primes…

Parmi les neuf projets Star Wars en développement, il en est un qui retient particulièrement l’attention. Une nouvelle série, destinée uniquement à la plateforme de streaming que compte lancer Disney en 2019, et dont la qualité pourrait conditionner le succès de ce futur concurrent de Netflix.

Les enjeux sont énormes et les informations ne filtrent donc qu’au compte-gouttes. Tout au plus savait-on que l’action se déroulerait sept ans après Le Retour du Jedi, sans Jango ni Boba Fett. Jon Favreau, en charge du scénario de cette saga, vient de lever un peu plus le voile sur son compte Instagram. À commencer par le titre de la série : The Mandalorian.

"Après les aventures de Jango et Boba Fett, un nouveau guerrier émerge dans l’univers Star Wars, écrit-il. The Mandalorian se déroule après la chute de l’Empire et juste avant l’émergence de Premier Ordre. Nous suivrons le labeur d’un as de la gâchette solitaire, dans les contrées les plus éloignées de la galaxie, loin de l’autorité de la Nouvelle République."

Le vocabulaire sonne western. Comme Jango et Boba Fett sont eux-mêmes mandaloriens, on peut d’ailleurs en conclure que l’aventure se déroulera dans l’univers des chasseurs de primes. Selon toute vraisemblance, le tournage devrait commencer début de l’année prochaine, pour une diffusion fin 2019. Aucune information n’a filtré concernant le casting. Mais selon des rumeurs insistantes, Pedro Pascal, un comédien bien connu des fans de Narcos (il y tenait le rôle de Javier Pena), du Mentaliste (l’agent Marcus Pike) ou de Game of Thrones (Oberyn Martell), serait courtisé afin de tenir le rôle principal.

Cela dit, The Mandalorian peut se traduire par Le Mandalorien ou La Mandalorienne. La saga pourrait donc très bien tourner autour d’une femme, ce qui irait dans le sens de l’évolution. Le suspense reste entier.