Séries Netflix l'avait annoncé il y a quelque temps : une saison 3 de la série phénomène "La Casa de Papel" est bel et bien en préparation. Si certains fans avaient été ravis de la nouvelle, d'autres s'étaient montrés plus dubitatifs. Comment créer une suite à une série dont le final répond à toutes les questions concernant ce fameux braquage ? N'y a-t-il pas un risque à créer une suite à une série à succès alors que l'on avait a priori plus rien à raconter? D'autres séries ont, par le passé, été victimes de saisons à rallonge qui ont provoqué une lassitude chez les fans.

20minutes.fr a interrogé le créateur de la série, Álex Pina qui a livré quelques infos croustillantes sur la saison 3. De quoi rassurer les plus réticents. Si vous n'avez pas encore terminé la série, ne lisez pas ce qui va suivre !

"Quand Netflix a vu le succès de la série, alors qu'il n'y avait pas eu de campagne publicitaire au départ, ils nous ont demandé une saison 3. On a dû y réfléchir parce que ce n'est pas évident. Nos héros sont partis dans des paradis avec des sommes astronomiques dans les poches. Comment faire pour créer quelque chose de cohérent ? Il fallait un moteur, une raison émotionnelle pour tous les réunir. Il fallait aussi trouver pour le braquage un fait encore plus énorme que celui de la maison de la monnaie. On a pris quelques mois pour réfléchir. On leur a parlé de notre idée et ils ont adoré. On pense qu’on fait quelque chose de cohérent. Nous sommes en train d’écrire en ce moment, et le tournage est prévu pour l’automne."

A priori, les personnages se réuniront donc. Pour un nouveau braquage? Le créateur n'en a pas dit plus.

Des flash-back

Les relations entre les différents personnages seront à nouveau abordées. "On va connaître les liens entre Berlin et Le Professeur. Il y aura des retours dans différents niveaux du passé avant l’attaque. Cela permettra aux spectateurs qui connaissent les personnages de mieux comprendre ce qui s’est passé avant et d’y voir plus clair sur la relation entre Berlin et le Professeur", poursuit le créateur de la série. Pour rappel, le Professeur avait appelé Berlin "mon frère" lors du dernier épisode. Sont-ils réellement frères de sang ou frères de coeur? Aucune réponse n'avait été donnée.

"Il va y avoir quelques flash-back avec des retours sur certains événements de la saison 2 et des faits qui se sont produits bien avant aussi. Il y a aussi des éléments et des personnages complètement nouveaux et différents. On garde donc plusieurs niveaux de temporalités, on creuse le passé et fragmente le temps comme dans les saisons passées."

Il y a donc fort à parier que les personnages décédés referont leur apparition, pour le plus grand plaisir des fans.