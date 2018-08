Deux bonnes nouvelles pour tous les incondionnels de Westworld, une des séries les plus populaires de ces dernières années. Tout d'abord, le tournage de la troisième saison débutera en mars 2019, laissant entrevoir une diffusion au printemps 2020. Cela peut paraître loin, mais dans le monde des série, ce délai est fort raisonnable.

Ses deux concepteurs, Jonathan Nolan et Lisa Joy, ont ensuite annoncé leurs idées pour lutter contre la chute d'audience lors de la deuxième saison. "C’est un changement radical. C’est vraiment comme si on procédait à l'écriture d'un nouveau pilote... C'est tout à la fois terrifiant et excitant. Ce qui est attirant dans ces personnages c’est qu’ils ne sont pas humains. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que les humains résistent et survivent au genre d’histoire que nous racontons. Les hôtes ont une vision différente de la mortalité, une perspective différente. Je pense qu'avec la mise à terre de Dolorès, on voit à plus long terme ici, avec un éventail plus large d'objectifs. Qui sont existentiels. Ils recouvrent l'éternité. C'est fascinant d'engager l'histoire à ce niveau-là."

Un plan diabolique pour Charlotte Hale

Sans dévoiler l'intrigue, ils ont aussi tenu à préciser qu'elle se déroulerait en grande partie hors du parc (dans le monde des humains, donc) maiss que sa directrice, Charlotte Hale, campée par Tessa Thompson, occuperait un rôle clé dans le développement de cette suite. "Tessa est une actrice tellement incroyable, étonnante et polyvalente. Lorsque vous avez quelqu’un comme elle, cela ouvre des possibilités illimitées. Nous avons donc toujours su que nous allions faire cette révélation à la fin de la dernière saison et la laisser se développer dans ce nouveau rôle. Nous avons prévu un plan diabolique pour elle. Une partie du plaisir vient du fait que son personnage se réalise pleinement."

Il ne reste plus qu'à attendre 2020 pour savoir ce qu'ils entendent par là.