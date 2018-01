Plutôt que de mettre des bijoux hors de prix aux enchères au profit de sa fondation destinée à venir en aide à Haïti, Sean Penn a trouvé le bon filon pour amasser les dollars : inviter des stars. À la fois en tant que financiers potentiels (vu leurs salaires, ils ne doivent pas trop regarder à la dépense) et gros lots des enchères.

Ce week-end, il a proposé à ses invités de sortir leur portefeuille pour regarder un épisode de Game of Thrones en compagnie d’Emilia Clarke. Alors que les pirates informatiques les visionnent avant tout le monde pour pas un sou, la perspective de pouvoir contempler la Khaleesi en regardant la télé ou en tournant le cou a manifestement suscité l’enthousiasme. Tout particulièrement de Brad Pitt. Qui a d’abord cru réaliser une bonne affaire en empochant la mise pour 80.000 dollars (bon, pour le commun des mortels, ce ne serait pas une si bonne affaire que ça, mais pour lui, c’est juste de l’argent de poche). Puis à 90.000 dollars alors qu’un malotru avait eu l’outrecuidance de surenchérir.

Pire : le goujat en a rajouté une couche. Obligeant l’ex d’Angelina Jolie et de Jennifer Aniston à passer aux choses sérieuses et proposer 120.000 dollars. Manque de chance : un fan plus motivé et un tantinet plus généreux a déboursé 160.000 dollars pour décrocher la timbale. Hélas pour le grand vainqueur, s’il espérait passer une soirée en tête-à-tête avec une des actrices les plus sexy d’Hollywood, Kit Harrington s’est invité à cette petite projection. Ce qui risque de casser quelque peu l’ambiance…

Très fière du résultat, Emilia Clarke ne s’est pas contentée de faire rêver dans la salle. Elle a joué un tour pendable à Leonardi Di Caprio, qui pensait avoir gagné une peinture de John Smith pour 80.000 dollars. En dernière minute, elle a ajouté 10.000 dollars et est repartie avec la toile chez elle.

C’était vraiment une bonne idée de l’inviter à cette soirée…