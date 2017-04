Le petit écran est en deuil. En effet, Erin Moran, actrice connue pour avoir incarné Joanie Cunningham, la sœur cadette de Richie (Ron Howard), dans la série américaine Happy Days, est décédée samedi après-midi à l’âge de 56 ans. Les circonstances de sa mort sont à ce stade encore floues. Son corps "inanimé" aurait été retrouvé dans un bungalow à Corydon (Indiana).

Son rôle dans la série à succès - qui a duré dix ans (de 1974 à 1984) - avait tellement marqué les esprits qu’Erin Moran était devenue la star de la série dérivée Joanie Loves Chachi. Celle-ci n’a cependant pas connu le succès attendu et s’est arrêtée après deux saisons. Par la suite, et bien qu’elle ait fait quelques apparitions dans Arabesque, La croisière s’amuse et Amour, gloire et beauté, la comédienne n’a cependant pas réussi à décrocher un rôle à la hauteur de celui de Joanie Cunningham.

Ses anciens camarades d’Happys Days ont évidemment réagi à sa disparition. "Quelle triste, triste nouvelle. Repose en paix, Erin. Je me souviendrai toujours de toi comme celle qui rendais les scènes meilleures, faisais rire et illumin ais les écrans de télévision", a écrit Ron Howard sur Twitter. Harry Winkler, qui jouait le rôle d’Arthur "Fonzie" Fonzarelli, a, quant à lui, écrit : "Oh, Erin… maintenant, tu as enfin la paix que tu voulais tellement trouver sur terre. Que tu y reposes en toute sérénité, désormais… trop tôt."