Séries La série culte américaine s'achèvera à la 8e saison, attendue pour l'année prochaine.

"Si vous avez lu mes romans, vous savez qu'il y avait assez de matériaux pour davantage de saisons", prévient l'écrivain Geroge R.R. Martin qui a inspiré les créateurs de la série, David Benioff et D. B. Weiss.

Sacrée "la meilleure série dramatique" aux Emmy Awards , Game of Thrones prendra fin l'année prochaine avec la dernière et ultime saison. Et pourtant, selon l'Américain à la casquette et aux bretelles, la série "aurait pu continuer jusqu'à 11, 12, 13 saisons".

C'est en fait depuis la saison 6 que les scénaristes se sont éloignés des livres. Il fabriquent eux-même la suite et s'autorisent des libertés scénaristiques qui ne figurent pas dans les livres de l'histoire originelle.

"Nous avons réussi à les faire aller à huit [saisons], mais pas plus. J'imagine qu'ils voulaient avoir de nouveau une vie en dehors de leur travail", qu'il salue au passage: "Ils ont gagné parce que ce sont eux qui travaillaient dessus".