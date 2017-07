ATTENTION SPOILER





Vous êtes sûrs de vouloir continuer? C'est parti!





La liste des détails s'allonge mais aucun n'est insignifiant. Certes, les théories se confrontent. Mais une question persiste : comment les Marcheurs Blancs vont-ils franchir le Mur à l'arrivée de l'hiver?





En analysant d'un peu plus près le générique, des fans ont posté sur le site Reddit un comparatif des saisons. Et ils ont remarqué que l'étendue d'eau à l'est du Mur avait gelé. Un chemin parfait et aisé donc pour permettre aux "zombies" d'atteindre le Nord.





Réponse dans les prochaines semaines...





