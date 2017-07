Attendue depuis de nombreuses années, l'entrevue entre Daenerys Targaryen et Jon Snow, qui décidera du futur du récit, est plus qu'imminente puisqu'elle interviendra dans l'épisode diffusé ce dimanche sur HBO, The Queen's Justice ! Un teaser préfaçant la rencontre a en effet été lâché par le compte Youtube officiel de la série.





Diligentée par Tyrion Lannister, qui a rappelé dans le second épisode avoir bien connu Jon Snow quand il partait pour défendre le fameux Mur, la rencontre devrait avoir un sérieux impact sur la suite et la fin des aventures à Westeros, et avoir des conséquences plutôt fâcheuses à court terme pour Cerceï Lannister, assise sur le Trône de Fer.





La mère des dragons ambitionne en effet de prendre place sur le fameux trône à Port-Réal, tandis que le bâtard, lui, sollicitera l'aide de Khaleesi pour stopper l'avancée des Marcheurs Blancs au-delà du Mur, l'île de Peyredragon où la rencontre aura lieu présentant la particularité de regorger de verredragon, indispensable pour éliminer les Marcheurs Blancs.