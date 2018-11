Celui qui est célèbre pour incarner des personnages au destin funeste a tenu des propos qui risquent d'interpeller les fans de Game of Thrones. En effet, pour Sean Bean (alias Ned Stark dans la série), il n'y aura pas beaucoup de survivants au sein de son clan. Plus encore, ce dernier a affirmé n'imaginer qu'une seule personne sur le fameux trône de fer: sa fille Arya (interprétée par Maisie Williams).





Il n'en a pas fallu plus pour susciter de vives réactions de la part des fans du show qui s'étaient déjà emballés en juillet dernier suite à une publication de l'actrice Maisie Williams sur Instagram. Cette dernière avait pris en photo une paire de baskets ensanglantées pour faire ses adieux au personnage d'Arya qu'elle a incarné pendant environ dix ans. Elle avait ajouté un hashtag qui avait surpris les fans du show: #lastwomanstanding (#ladernièrefemmedebout en français).













Une publication qui avait fait beaucoup parler les internautes persuadés d'avoir découvert la façon dont la série se finirait. Mais même si les déclarations de Sean Bean viennent confirmer un peu plus la théorie des fans, ces derniers devront attendre 2019 pour obtenir les réponses à toutes leurs questions. Parce que, on le sait, avec George R.R. Martin, on peut s'attendre à tout.