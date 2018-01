Après de très nombreuses années, X-Files avait réussi un retour tonitruant en 2017. Avec Chris Carter derrière la caméra ainsi que David Duchovny et Gillian Anderson qui campaient à nouveau les rôles de Mulder et Scully (quinze ans après la fin de la série originelle), le comeback avait plutôt été gagnant.





Seulement voilà, après à peine deux saisons, Gillian Anderson a décidé, cette fois-ci pour de bon, d'arrêter les frais et de mettre un terme à sa très longue aventure dans la peau de l'agent Dana Scully: "Il est temps pour moi de raccrocher le chapeau de Scully. j'en ai fini. Il y a beaucoup de choses que je désire faire dans ma vie et dans ma carrière. Cela a été une opportunité et un personnage formidables, et je suis vraiment reconnaissante."





De son côté, l'agent Fox Mulder ne sait pas encore vraiment s'il sera encore de la partie pour une éventuelle troisième saison.





L'avenir de la série est même en grand danger, Chris Carter estimant que X-Files ne pourrait se faire sans le duo historique...