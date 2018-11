Pas toujours facile de suivre la stratégie de Disney concernant La Guerre des étoiles. Depuis l’échec commercial de Solo : A Star Wars Story, ont été annoncés un ralentissement des productions liées à la saga, le lancement de la série TV The Mandalorian, l’abandon du spin-off consacré à Boba Fett, le retour à l’esprit original pour l’Épisode IX, sorte de "correction d’une trajectoire qui s’est vue déviée après que les spin-off comme Solo aient échoué à répondre aux grandes attentes commerciales", et maintenant, ni plus ni moins que la mise en chantier d’une nouvelle série destinée uniquement à la future plateforme de la société, officiellement baptisée Disney + et lancée fin 2019.

La nouvelle a été communiquée par le président de Disney, Bob Iger : "L’entraînant thriller d’espionnage explorera des missions destinées à restaurer l’espoir dans la galaxie sous le joug d’un Empire impitoyable." Il s’agira en fait du prequel de Rogue One, centré sur le rebelle Cassian Andor, de nouveau campé par Diego Luna.

"C’est très spécial pour moi de revenir dans l’univers Star Wars", a-t-il commenté. "J’ai beaucoup de souvenirs du travail que l’on a accompli au cours de ce voyage. J’ai noué des amitiés. Une aventure fantastique nous attend. Ce nouveau format va nous donner l’opportunité d’explorer plus profondément ce personnage." Et, surtout, il devrait pousser les fans à s’abonner à Disney + pour qu’ils ne rate rien des rebondissements de la saga. Pourvu que la Force et l’argent soient avec eux.