La caserne de pompiers de Seattle ouvre, ce mardi, ses portes aux téléspectateurs de RTL-TVI. Véritable succès aux États-Unis, Station 19, spin-off de la série Grey’s Anatomy, ne devrait pas décevoir les fans de la série médicale de Shonda Rhimes.

Et pour cause, la réalisatrice a veillé à y intégrer plusieurs têtes connues du Grey Sloan Memorial Hospital. En particulier Jason George, interprète du séduisant docteur Ben Warren qui se lance dans une aventure beaucoup plus dangereuse : celle du feu !

Après la chirurgie, celui-ci effectue ses premiers pas en tant que pompier. "J’aime les séries où il y a de beaux discours mais j’aime aussi celles où il y a de l’action. Dans Station 19, le petit garçon qu’il y a en moi s’éclate ! Je suis très protecteur dans la vie, donc mon personnage me ressemble. C’est bien simple : une des volontés de Shonda Rhimes est de se sentir proche de notre personnage."

Cela n’a-t-il pas été difficile de quitter Grey’s Anatomy ?

