Mais aviez-vous réellement prêté attention au générique? La désormais légendaire carte qui y est animée en 3D fait état des différents territoires du royaume des Sept couronnes. Le caméra, hyper dynamique, nous emmène dans les moindres recoins de cette carte qui devient, peu à peu, le réel territoire de la diégèse.





Mais surprise : pour la première fois en 7 ans de péripéties, la carte ne passe plus par Essos. Elle est truffée d'indices sur les intrigues qui rythmeront cette saison... et grâce à elle, on peut deviner où les prochains combats vont éclater comme le résume Konbini.





Si Port-Réal, Winterfell et le Mur sont toujours bien présents, d'autres localisations font une soudaine réapparition : Peyredragon, par exemple, dont on n'avait plus de nouvelles depuis la saison 4. Daenerys foulera sa terre natale accompagnée de sa flotte. Et comme cette contrée apparait tôt dans le générique (alors que les territoires où Daenerys se rend sont généralement en fin de séquence), il y a de fortes chances qu'on s'y rende très bientôt.





A noter, encore, la première apparition dans le générique de Villevieille... Tous ces lieux devraient être stratégiques contre les Marcheurs blancs. Et notre petit doigt nous dit que Sam devrait avoir un rôle d'extrême importance ! Les personnages principaux seront plus liés que jamais.