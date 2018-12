Selon deux chercheurs australiens de l’université Macquarie, 56 % des personnages principaux sont passés de vie à trépas dans les sept premières saisons de Game of Thrones.

Le taux de décès au cours de la première heure d’apparition atteindrait même les 14 %. Et selon leurs projections statistiques, en fonction de la manière de périr, de l’âge et du sexe, c’est Cersei Lannister qui devrait occuper le Trône de fer. Reste à voir si George R.R. Martin et la science seront du même avis. Une chose est sûre : quelques millions de fans aimeraient bien être chercheurs en Australie.