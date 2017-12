"The winter is coming." Cette phrase devenue culte prédit en effet dans la série à succès le retour d'une grande vague de froid et l'arrivée des Marcheurs Blancs. Mais comment ce monde parallèle peut-il connaître des saisons identiques toute l'année ?

Selon des propos relayés par Sciences et Avenir, une équipe de scientifiques de l'université de Bristol, de Cardiff et de Southampton au Royaume-Uni ont argumenté leurs conclusions de manière très sérieuse. Selon eux, pour obtenir des saisons aussi longues, il faut que l'inclinaison de l'axe de leur monde soit telle que la planète présente toujours le même hémisphère au soleil lors de sa rotation autour de son étoile. Explication en image.

© Universit� de Bristol

A gauche, l'axe de la terre reste le même toute l'année. A droite, la planète de Game of Thrones bascule quand la planète tourne autour de son étoile.

Par exemple, au-delà du Mur, le climat hivernal s'apparenterait à celui de la Laponie. Tandis que les Lannister vivraient dans une contrée similaire au Texas.

Les scientifiques ne se sont pas arrêtés là. En effet, ils estiment que la température moyenne de leur planète augmenterait de 2,1 C°. Ce réchauffement planétaire pourrait en effet être dû en partie à l'émission de gaz à effet de serre générés par les feux de forêts et les dégagements de méthane des dragons...

Au-delà de l'aspect ludique de ces recherches, l'équipe d'experts a voulu démontrer que leurs calculs pouvaient être "opérants pour des planètes autres que la Terre".