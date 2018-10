S’il ne fallait retenir qu’une seule réplique culte de la série Game of Thrones, ce serait incontestablement "L’hiver arrive". Une sentence autour de laquelle s’articule toute l’intrigue de la saga. Et qui possède un sens tout particulier pour son auteur, George R.R. Martin.

Dans une interview au New York Times Style Magazine, il l’a en effet directement reliée au réchauffement climatique. "Il y a un certain parallèle. Les habitants de Westeros mènent leurs batailles individuelles pour le pouvoir, le statut et la richesse. Et ces combats les distraient tellement qu’ils ignorent la menace de ‘L’hiver qui arrive’, qui a le potentiel de les détruire tous. Nous nous battons pour des questions importantes, comme la politique étrangère, la politique intérieure, les droits civils, la responsabilité et la justice sociale. Mais pendant que nous nous déchirons à cause de cela et que nous dépensons tant d’énergie, il existe une menace de changement climatique qui a vraiment le potentiel de détruire notre monde."

Et de conclure, à l’attention des Américains appelés aux urnes pour les élections de mi-mandat : "Le changement climatique devrait être la priorité numéro une pour tout politicien capable de regarder au-delà des prochaines élections."

On s’attend à des tweets présidentiels rageurs…