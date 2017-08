Diffusée de 1986 à 1989 dans le Club Dorothée sur TF1, Les Chevaliers du Zodiaque, série animée tirée du manga éponyme, a bercé toute une génération d'enfants s’identifiant sans peine à ces héros et à leurs aventures. Durant 114 épisodes, Seiya et ses amis seront parvenus à protéger la Déesse Athena et combattre les forces du mal pour triompher de leurs ennemis.





Pratiquement trente ans après la fin de la série animée, le célèbre studio japonais T oei Animation, à qui l'on doit tous les portages de mangas cultes, et Netflix vont ressusciter les Chevaliers puisqu'un remake arrivera tout prochainement sur la plateforme de streaming.





Dans un premier temps, douze épisodes de trente minutes seront proposés.





Castlevania, directement inspiré du cultissime jeu vidéo du même nom. Dragon Ball a également eu droit à son retour, mais pas sur les écrans de Netflix. © D.R. Récemment, Netflix avait déjà porté à l'écran, directement inspiré du cultissime jeu vidéo du même nom.a également eu droit à son retour, mais pas sur les écrans de Netflix.





L'affiche divulguée par Netflix laisse penser que Pegase et Athena seront à nouveau au cœur de l'intrigue. On peut en effet y voir Seiya agenouillé devant la célèbre déesse de la guerre. Aucune date de diffusion n'a, pour l'heure, été évoquée.