Alors que le tournage de cette très attendue nouvelle saison débutera à la fin du mois d'avril, l'acteur David Harbour, alias Jim Hopper, a annoncé que les fans devrait sans doute attendre 2019 avant de pouvoir suivre la suite des aventures de "Onze", Mike, Will and co.

D'après Deadline et le Hollywood Reporter, les acteurs de la série ont vu leur cachet littéralement exploser grâce au large succès rencontré par la série. De ce fait, Finn Wolfhard (Mike), Gaten Matarazzo (Dustin), Noah Schnapp (Will) et Caleb McLaughlin (Lucas) verraient leur émoluments passer de 20.000 euros par épisode à... 200.000, voire 250.000 euros. De son côté, "Onze" qui dispose du rôle-clé dans l'histoire pourrait percevoir jusqu'à 300.000 euros par épisode.

De leur côté, les adultes célèbres de la série que sont Winona Ryder (Joyce) et David Harbour (Jim Hopper) verront leur salaire passer de, respectivement, 80.000 et 100.000 euros par épisode à 350.000.