Diffusé dimanche soir, l'épisode 15 de la... 29ème saison des Simpsons a déclenché une petite polémique aux Etats-Unis. En cause, une petite séquence impliquant Lisa, Marge et une photo d'Apu en toute fin d'épisode. Ce court passage visait, en fait, à répondre aux nombreuses voix qui se sont élevées envers ce qu'ils estiment être un stéréotype raciste. Dans la vidéo, Lisa s'interroge sur le fait que quelque chose qui a démarré des dizaines d'années plus tôt et qui était alors "" soit désormais "", avant de jeter un oeil à un portrait d'Apu.