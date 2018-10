La rumeur courait depuis quelque temps, Netflix l'a à présent confirmé: Orange is the New Black va tirer sa révérence au terme de sa septième saison prévue pour l'été 2019.

Même si la nouvelle était attendue depuis un moment, elle risque de bouleverser toute la communauté des fans des détenues d'Orange is the New Black... Netflix a annoncé que la saison 7 marquerait la fin de son show carcéral culte.

"Après 7 saisons, il est temps d'être libéré de prison. Toutes les femmes badass de Litchfield vont me manquer, ainsi que l'incroyable équipe avec laquelle nous avons travaillé. Mon cœur est orange mais il se teinte de noir", a déclaré la créatrice de la série Jenji Kohan dans un joli communiqué.

La série carcérale a été lancée au début de la plateforme Netflix et a fortement contribué à son développement. Cindy Holland, vice-présidente de Netflix se rappelle de ce coup d'envoi: "Lors de la production de la saison 1, toutes les personnes impliquées dans Orange is the New Black avaient le sentiment de connaître un secret spécial, qu'on avait tellement envie de partager avec le monde. Depuis, nous avons ri, pleuré, crié et rugi avec les femmes de Litchfield, et chaque instant passé avec elles était trop beau pour durer éternellement. Nous serons tristes de dire au revoir, mais nous allons certainement sortir la tête haute."

Une décision logique

Succès à la fois critique et commercial (chaque épisode de la saison 6 a fédéré en moyenne 5,37 millions de spectateurs aux USA), les (més)aventures de Piper et ses co-détenues ont marqué l'histoire de la plateforme américaine. Même si la saison 6 avait opéré une sorte de reboot en changeant de prison et en injectant de nouveaux personnages tandis que d'autres disparaissaient, la série commençait toutefois un peu à s'essouffler. Conclure le show au terme la prochaine saison est donc probablement une sage décision de la part du géant américain du divertissement.

Pour rappel (attention spoilers), au cours du dernier épisode, Piper et Sophia sortent de prison et retrouvent leur famille alors que Blanca, qui espérait retrouver Diablo, est envoyée aux nouvelles prisons pour immigrés construites par PolyCon... Rendez-vous à l'été 2019 pour découvrir comment Netflix a décidé de boucler la boucle.

Les actrices ont adressé un message aux fans via Twitter