Nikolaj Coster-Waldau a beau être cité parmi les hommes les plus sexy du monde, il n’en est pas moins un mari fidèle.

Que ce soit auprès des jeunes filles en fleur ou de leurs mamans, il incarne le fruit défendu dans sa verte perfection, la sensualité à l’état brut, la huitième merveille du monde, le fantasme viking de leurs nuits agitées. Pour les hommes qui le jalousent c’est le cauchemar récurrent, le mâle à abattre. Pour les médias, c’est un phénomène. Carrément. Une icône vivante. À la ville, Nikolaj Coster-Walday, alias Jaime Lannister dans la série Game of Thrones, est pourtant un homme simple, raide dingue de sa femme et à mille lieues des faux-semblants. Le royaume où il aime se réfugier ? Il porte le doux nom de… famille car rien n’est plus précieux à ses yeux.

Entre deux batailles fantastico-médiavales messire Nico nous a accordé audience ! On s’incline donc…

Ne tournons pas autour du pot ! Comment va se terminer la saison finale de Game of Thrones ? Celle qui emballe la toile et affole les fans ?

"Je l’ignore ! Je n’en ai pas la moindre idée !"

À votre avis, qui voyez-vous sur le trône ?

(...)