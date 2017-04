La diffusion de la cinquième saison de Ray Donovan est prévue pour l'été 2017. Pour notre part, c'est récemment que nous avons découvert via Netflix cette série américaine dont le casting est plutôt sexy: Liev Schreiber (série des Scream, X-Men), Paula Malcomson (Deadwood, Hunger Games), Jon Voight, James Woods, Elliott Gould...

Mickey Donovan (Jon Voight) sort de prison après plusieurs décennies. Père tantôt absent, tantôt violent, arnaqueur et arrangeur patenté, Mickey tente néanmoins de renouer avec ses 4 fils dont la moitié ont été détruits par la vie... Ray Donovan (Liev Schreiber), l'un des fils donc, est devenu le patriarche de cette fratrie en l'absence de père. Il tente de garder un certain équilibre et de gérer les dérives alcooliques d'un de ses frères abusé durant l'enfance par un prêtre. Il n'est pas le seul d'ailleurs...

Ray est le seul à mener une vie de famille normale avec sa femme Abby et ses deux enfants adolescents. Normale ? Plus ou moins car son boulot l'amène très régulièrement à user de violence et de menaces explicites. Il dirige une agence qui bosse pour un grand cabinet d'avocats eux-mêmes au service de stars hollywoodiennes. Un basketteur professionnel est surpris au lit avec une midinette par un paparazzi ? Ray se charge de tout et de surtout garder la réputation de la vedette intacte, par tous les moyens...

Le décor est planté ! Voilà une série à plusieurs sous-couches qui se mélangent pour n'en former plus qu'une seule. Il y a Ray Donovan en proie à une crise de couple et confronté à des ados qui grandissent... Il y a Ray englué dans son job et dans la lutte permanente pour que la police ne s'intéresse pas de trop près à certaines de ses activités illicites. Il y a Ray qui tente d'éloigner ce père envahissant et à l'influence néfaste pour ses autres frères. Il y a Ray en lutte avec ses propres démons et ses propres dérives. Il y a Ray muré dans son silence pour ne pas impliquer ceux qu'il aime et veut protéger.

Et enfin, reflet du parfait casting réalisé par Showtime grand concurrent de HBO, il y a Jon Voight. Vieille canaille pour laquelle on oscille souvent entre sentiments de pitié, d'amitié et de dégoût au fil des épisodes et des saisons. C'est un rôle qui va comme un gant au papa à la ville d'Angelina Jolie. C'est en tous les cas un excellent duel tout en haine retenue et sentiments enfouis que l'on assiste entre Mickey et Ray Donovan. C'est aussi et toujours un portrait de cette Amérique toute californienne gorgée de sexe, de violence, de superficialité et de beauté cruelle.

A découvrir !