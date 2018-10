Tournée dans un contexte ultra-tendu après le renvoi de sa vedette, Kevin Spacey, l’ultime saison du thriller politique House of Cards sera disponible sur Netflix à compter du 2 novembre. C’est désormais Claire Underwood qui est aux commandes de la bannière étoilée et tout laisse à croire que cette redoutable dame va se montrer encore plus impitoyable que son prédécesseur de mari ! Rencontre avec Robin Wright…

Comment s’est passée la transition depuis l’éviction de Kevin Spacey (Ndlr : suite à des accusations de harcèlement sexuel provenant de plusieurs personnes ?

"Il a déjà fallu nous adapter ! Du producteur, en passant par les acteurs et les responsables de Netflix, nous avons eu de multiples discussions. Nous ne voulions pas prendre les choses à la légère. Du coup, nous nous sommes donné le temps de réfléchir. Suite à la décision de Netflix de geler le show, nous avons arrêté de tourner pendant quelques mois. Ce qui nous a permis d’évaluer toutes les options. Vous savez, le climat était si tendu à l’époque que personne ne savait comment gérer cette crise. D’autant qu’elle faisait la une de tous les journaux. Je crois que le plus important dans cette histoire, c’était de trouver une fin à ce show qui ne frustre pas nos fans. Pour autant, nous n’avons pas changé l’angle de la série car nous savions qu’un jour où l’autre, Claire Underwood deviendrait la présidente des Etats-Unis. C’était écrit, marbré, programmé. La seule différence, c’est que nous avons avancé cette échéance. L’autre bouleversement, c’est que j’avais plus de scènes à tourner."

(...)