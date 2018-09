Il n’est pas d’une nature "casse-cou" et pourtant, c’est bien Samuel Le Bihan que l’on voit descendre un torrent en kayak dans Marche ou crève, épisode d’Alex Hugo sur La Une . "C’est très dur, on ne s’en rend pas compte. Le plus compliqué, c’est d’aller tout droit. On est en perpétuelle recherche de stabilité. C’est d’ailleurs pour cela qu’on a recommencé la scène plusieurs fois ! (sourire) Miraculeusement, ça a fonctionné une fois" , raconte l’acteur de 52 ans qui a découvert les bienfaits de la montagne grâce à son personnage. " Je suis né en Bretagne et je fais partie d’une famille de marins pêcheurs donc je suis plutôt un homme de la mer. J’ai donc découvert la montagne avec Alex Hugo . C’était quelque chose de nouveau pour moi. Et, je peux dire que c’est éblouissant, de beauté, de découvertes, de sensations."

Le paysage montagneux est une force pour la série…

"Oui, elle est même un personnage de la série, au même titre qu’Astier ou moi. Il y a une promesse de dépaysement dans Alex Hugo , de voyage et d’aventure. On se rend compte que la France est encore un terrain d’aventures. Je pense que c’est également ce qui permet à la série de perdurer. À la base, c’était un unitaire qui s’est transformé en série suite au succès rencontré. C’est le public qui nous a choisis. Donc, je pense qu’on a notre place en télévision, qu’on est cohérents."

(...)