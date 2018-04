Séries L’acteur qui a 73 ans sait que sa carrière doit beaucoup aux chemises hawaiiennes et à un bolide rouge sang.





Il aura incarné durant 162 épisodes l’un des P.I. (Private Investigator) les plus emblématiques du petit écran et accessoirement redonné des couleurs aux chemises hawaiiennes. Souvenez-vous, la série créée par Glen A. Larson et Donald P. Bellisario s’intitulait Magnum P.I.. Il y a tout juste 30 ans, en 1988, ce show Made In Cocotier tirait sa révérence, laissant derrière lui des millions de fans nostalgiques. À 73 ans, la moustache et les tempes de Tom Selleck ont légèrement grisonné. Cela n’empêche pas notre gaillard d’être toujours aussi vaillant et de monter haut dans les tours quand on évoque avec lui sa Ferrari et ses enquêtes sous les tropiques.

