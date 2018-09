C’était un retour attendu. Cela faisait en effet plus d’une quinzaine d’années que l’on n’avait pas vu et apprécié Tony Danza, ex-Madame est servie, dans un rôle régulier et récurrent à la télévision. Bonne nouvelle donc, la star des années 90 tient le rôle principal de The Good Cop. Un rôle taillé sur mesure, hyper bien écrit et qui devrait lui permettre de ne plus disparaître de la circulation ! Bref, produite par Netflix, cette série a toutes les composantes pour cartonner. Rencontre à New York avec Big Tony !

Qu’est-ce qui vous a poussé à dire oui à cette série comico-dramatique ?

"Ce qui m’a tout de suite plu dans cette série, c’est déjà l’écriture d’Andy Breckman. On lui doit notamment la création de Monk . Andy est vraiment un scénariste spécial. Certains aiment son style. D’autres pas. Moi, en ce qui me concerne, je le trouve très talentueux. L’autre truc que j’ai remarqué c’est que nous partageons cette même affinité pour des séries policières à l’ancienne. Comme Columbo ou Kojak . Vous savez avec ces affaires pleines de mystères qu’il faut résoudre. Sans oublier l’humour et une certaine forme de dérision ou de situations décalées."

(...)