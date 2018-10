Pas un jour ne passe sans qu’une fuite, une indiscrétion ou une bourde de l’un des acteurs de Game of Thrones ne vienne mettre en émoi la communauté des fans. La dernière est due à Sean Bean, alias Ned Stark, qui a confié au Hollywood Reporter que les interprètes principaux de la série - casting passé et présent - se sont retrouvés en début d’année pour tourner une surprise destinée aux aficionados.

"Ils ont décidé de réunir tous les personnages pour ce gros spectacle à Belfast et Conan O’Brien a un peu animé la soirée", a lâché l’acteur à la revue spécialisée. "Conan O’Brien a fait son truc, c’était le dernier épisode et on s’est tous retrouvés. C’était amusant, mais avec le travail, on n’a pas le temps de rester en contact […] C’est comme si on ne s’était pas quittés, comme lorsque vous retrouvez de vieux amis ou des camarades de l’école dramatique…"

Pour l’heure, on n’en sait pas plus sur l’événement en question ni sur la manière dont HBO compte l’utiliser. Émission spéciale en télé ? Supplément destiné à l’ultime saison en DVD ou au Blue-Ray ? Mystère.

Toujours lors de cette même interview, Sean Bean a encore précisé qu’il ne voyait vraiment pas comment il pourrait faire partie de la prequel de Game of Thrones, dont le tournage devrait bientôt commencer à Belfast. "Je ne sais pas comment cela pourrait se produire, je ne sais pas comment quiconque pourrait le faire : puisqu’ils vont en arrière, je devrais être plus jeune et nous avons l’air plus vieux à présent." C’est d’une logique imparable. D’autant plus que The Long Night, commandé par HBO en juin dernier, se déroulera des milliers d’années avant les événements auxquels on assiste dans Game Of Thrones. "Cette série retracera la chute du monde, de l’âge d’or des héros jusqu’aux heures les plus sombres", a d’ailleurs annoncé HBO dans un communiqué. "Une seule chose est sûre : des secrets terrifiants de l’histoire de Westeros à la véritable origine des Marcheurs blancs, en passant par les mystères de l’Est et l’histoire des légendaires Stark, ce ne sera pas l’histoire que vous pensiez connaître", a encore ajouté la chaîne américaine.