ATTENTION SPOILER : La nouvelle risque d'en attrister plus d'un. The Walking Dead dira adieu dans l'épisode 5 de la saison 9 à son acteur principal, Andrew Lincoln. Celui qui interprète Rick Grimes depuis le début de la série a annoncé, dans une lettre adressée à ses fans, que c'était la fin pour lui. L'annonce n'a surpris personne au vu de la posture dans laquelle son personnage avait été laissé dans le dernier épisode diffusé. On y quittait un Rick empalé sur une barre d'acier prêt à se faire dévorer par des zombies.

Une triste fin donc pour celui qui tire la série depuis près de neuf ans maintenant. Mais l'acteur voit plutôt cela comme une page, certes importante de sa vie, qui se tourne et se réjouit pour la suite. "Ce rôle a été le plus excitant, le plus difficile et le plus satisfaisant de ma carrière - et pendant une bonne partie de la décennie, la plus grande aventure de ma vie professionnelle", déclare l'acteur dans la lettre d'adieu adressée à ses fans.

Andrew Lincoln a d'ailleurs sauté sur l'occasion pour lancer une dernière pique à son désormais ami et collègue, Norman Reedus, alias Daryl Dixon. "De Tokyo à Trinidad, les gens ont été unis par leur amour de cette histoire de survie... et par l'extraordinaire chevelure de Norman Reedus", ironise-t-il.