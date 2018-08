Avec trois longs métrages qui ont déjà franchi la barre du milliard de dollars de recettes rien que depuis le début de l’année ( Avengers : Infinity Wars, Black Panther et Les Indestructibles 2 ), Disney possède incontestablement les moyens de ses ambitions. Et ce n’est pas du luxe, car en 2019, la firme aux oreilles rondes entend lancer un nouveau service de streaming online pour concurrencer Netflix. Comme il sera difficile de proposer des prix plus bas que la plateforme dominante, c’est avant tout l’offre qui devra faire la différence.

"La qualité va être primordiale", a d’ailleurs annoncé l’homme qui décide d’accorder ou non le feu vert aux productions destinées à ce nouveau service, Ricky Strauss. Qui en a profité pour aussi révéler au New York Times le budget alloué à la toute nouvelle série télé Star Wars : dix millions$ pour chacun des dix (premiers ?) épisodes. Soit un budget total de 100 millions $. Record de Game of Thrones battu. Pour les six numéros de la grande bataille finale, à 15 millions chacun, la série la plus téléchargée au monde a bénéficié de 95 millions $ au total.

Jon Favreau, en charge de la nouvelle saga pour la future plateforme, a précisé pour sa part que l’action se déroulerait sept ans après la destruction de l’Étoile de la Mort. "Star Wars forme un très grand univers et le nouveau service de streaming de Disney offre une merveilleuse opportunité de raconter des histoires qui s’étirent sur plusieurs chapitres." L’argent est avec lui, reste à espérer la même chose pour la Force.