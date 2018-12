Ce n’est pas notre tradition préférée en cette période de fin d’année, mais avant d’enterrer 2018 sous les bouchons de champagne, un petit bilan des douze derniers mois s’impose. Netflix ne déroge pas à la règle, tout en préservant sa sacro-sainte politique du secret concernant les audiences. Voici donc le top 10 des programmes qui ont eu le plus de succès en 2018 ou, plus exactement, "ceux qui ont été en moyenne les plus regardés par session" :

1) On My Block

2) Making a Murderer, saison 2

3) 13 Reasons Why, saison 2

4) Last Chance of U : Indy

5) Bodyguard

6) Fastest Car

7) The Haunting of Hill House

8) Anne with an E, saison 2

9) Insatiable

10) Orange is the New Black, saison 6

D’autres sagas pourraient avoir obtenu un nombre plus élevé de spectateurs, mais sur des périodes de temps plus longues.

Plus étonnant, la plateforme a aussi dévoilé les trois œuvres originales qui ont été le plus souvent regardées de multiples fois par ses abonnés. The Kissing Booth arrive en tête, suivi de To All The Boys I’ve Loved Before et de Roxanne Roxanne.

Enfin, la société a prouvé son goût pour les statistiques plutôt inhabituelles en établissant le top 10 des stars de ses séries qui ont eu le plus de retentissement sur Instagram. Voici donc les favoris des ados :

1) The Fab Five (Queer Eye)

2) Lana Condor (To All the Boys I’ve Loved Before)

3) Joel Courtney (The Kissing Booth)

4) Miguel Herrán (Elite/La Casa de Papel)

5) Jaime Lorente Lopez (Elite/La Casa de Papel)

6) Maria Pedraza (Elite/La Casa de Papel)

7) Noah Centineo (To All the Boys I’ve Loved Before)

8) Joey King (The Kissing Booth)

9) Hannah Gadsby (Nanette)

10) Kiernan Shipka (Les Nouvelles Aventures de Sabrina).