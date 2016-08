Comment les chaînes choisissent leurs téléréalités ?

Téléréalité

Plug RTL et AB3 nous donnent leurs critères de sélection

Secret Story, The Island : seul au monde, Seul face à la nature, Les Anges, Super Nanny ou encore Les Ch’tis, les téléréalités continuent de gagner du terrain et d’avoir une place importante sur les chaînes de télévision. Mais comment savoir ce qui plaira aux téléspectateurs friands de ce genre de formats et attirera ceux qui habituellement les délaissent ? En Belgique francophone, chaque chaîne possède ses critères de sélection.

Chez Plug RTL, on mise avant tout sur la "marque", nous explique Erwin Lapraille, Directeur adjoint de la télévision chez RTL Belgium. "Même sur une cible comme les 15 - 34 ans, il faut que les marques soient connues. Secret Story , c’est un peu l’Aston Martin de la téléréalité. Qu’on aime ou qu’on n’aime pas, le pouvoir d’attraction est là. Et cette émission rentre complètement dans nos critères de choix : la marque et la garantie du succès d’audience."

La présence de Julie Taton au sein des chroniqueurs est d’ailleurs un "plus marketing" considérable pour RTL : "Ça nous aide, en effet. Il y a encore quelques semaines, on n’était pas sûr que Secret Story recommence et qu’Endemol vende les droits à la Belgique. On a dû négocier. Le fait que Julie soit dans Secret Story , c’est la cerise sur le gâteau. De la sorte, on a au moins un ancrage belge dans la présentation pour cette saison."

Pas question cependant de diffuser ce genre de programme sur RTL-TVI, en tout cas plus maintenant : "On aurait peut-être pu le voir il y a quelques années, maintenant la segmentation est devenue énorme. Sur RTL-TVI, il n’y a pas vraiment de deuxième ou troisième degré, que ce soit dans Police de la route ou Face au juge. La chaîne est trop mature pour diffuser une téléréalité comme Secret Story . Sur Plug, on peut car on est là pour se marrer. La preuve avec Touche pas à mon poste , par exemple", ajoute Erwin Lapraille qui annonce que Seul face à la nature - la téléréalité qui remplace Les Simpson - ne sera pas reconduite faute d’audience.

Sur AB3, les critères de sélection sont différents. Ici, on veut, avant tout, que la téléréalité corresponde à une programmation familiale et de qualité, comme The Island: Seuls au monde - téléréalité refusée par Plug RTL - ou encore Super Nanny qui est l’une des téléréalités qui a rassemblé le plus d’audience sur la chaîne cette saison. " On ne peut pas se permettre de montrer du trash ou à diffuser des téléréalités comme Les Anges ou Secret Story, par exemple", explique Philippe Zrihen, Directeur des programmes d’AB3, qui ajoute que "contrairement à ce que certains pensent, la téléréalité Adam et Eve n’a pas d’aspect voyeur ou provocateur".

Aurélie Parisi