Emilie, gagnante de Secret Story 9: "Je ris des critiques !"

Téléréalité

Si sa victoire est pratiquement passée inaperçue à cause des attentats de Paris, Emilie, gagnante de la dernière saison de Secret Story, a tout de même réussi à marquer les esprits, tant par son franc-parler que par son charme. Après Leila Ben Khalifa l’année dernière, c’est d’ailleurs à son tour d’intégrer l’équipe de chroniqueurs de Secret Story pour une dixième saison qui débutera ce vendredi soir sur Plug RTL.

Comment avez-vous été approchée ?

"Pour être chroniqueuse, il n’y a pas de formation réelle. Le moteur est mon expérience. Le public veut me revoir comme il m’a vue dans la saison 9. Je n’ai pas besoin de jouer de personnage. Et avec la secret team, l’ambiance est au rendez-vous ! Je suis la plus jeune et ils sont aux petits soins pour moi."

Quels conseils vous ont-ils donnés ?

"D’être moi-même, de ne pas cacher mon accent du Sud. (Rire) J’amène un peu de soleil."

Vous venez du Sud mais êtes-vous devenue parisienne à plein-temps ?

"Ah non, pas du tout ! Quand on est marseillaise, on l’est pour toujours. Je veux bien être parisienne pour quelques jours mais à plein-temps."

Et après cette aventure, vous vous voyez encore à la télé ?

"Oui, j’aimerais beaucoup aller dans un programme qui parlerait de mode. Ou encore chroniquer des émissions de téléréalité car ça me parle. J’essaie aussi sur le côté de devenir blogueuse à plein-temps en visant le public des filles de mon âge."

Quel était votre but en rentrant dans la Maison des secrets voici un an ?

"Avant tout pour l’expérience et elle est hors du commun. En plus, étant avec mon frère, ça a été plus que parfait. Je n’avais aucune crainte car je n’ai jamais réfléchi aux répercussions des images à l’extérieur. Je vivais tranquille en étant enfermée, c’était comme une colonie de vacances."

Qu’avez-vous fait durant les derniers mois ?

"Je me suis effacée à la sortie du jeu car ça a été foudroyant d’être reconnue et jugée. J’ai eu besoin de me recentrer et réfléchir à ce que je voulais. Ce qui a été le plus difficile, c’est la façon dont mes parents ont pu se prendre en pleine figure les critiques. Personnellement, j’en rigole mais ma mère prend tout à cœur. Elle a appris à en rire mais ça a pris du temps."

Avez-vous refusé d’autres propositions de télé-réalités ?

"Oh oui, plus d’une. Je ne voulais pas que ça devienne mon business."

Pas difficile de renoncer à autant d’argent ?

"Il faut savoir ce qu’on veut : beaucoup d’argent en vendant une certaine image ou vivre avec moins d’argent tout en faisant ce qu’on aime réellement."