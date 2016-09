Sacha de Secret Story: "J’aurais aimé avoir autant de chance que Coralie"

Téléréalité

Il s’est déjà écoulé déjà deux ans depuis que le Belge Sacha a quitté la Maison des secrets. De ces mois d’enfermement, il ne garde que de bons souvenirs. Le maquilleur de formation n’a d’ailleurs pas totalement tourné la page de la téléréalité, même si, comme il nous le confie aujourd’hui, il a repris ses études "pour apprendre de nouvelles techniques et pouvoir entrer dans la vie active, en sortant du lot. Et peut-être devenir relookeur professionnel."

Sortir du lot, c’est ce que Sacha souhaitait après Secret Story. "Je n’ai pas totalement abandonné l’idée, mais quand tu fais le calcul, il y a eu depuis mon passage, plus de 100 candidats qui ont été vus dans des téléréalités. C’est difficile, et je n’ai pas envie d’attendre (comprenez de nouvelles propositions à la télé, NdlR)…Même si, continue le fringant jeune homme , je garde une certaine notoriété, on continue de m’appeler pour des représentations. Ça fait toujours de l’argent !"

L’essai ne s’est pas transformé comme Sacha le souhaitait. "Quand je vois Coralie - la candidate belge de l’année dernière qui était par la suite au casting des Anges de la téléréalité - elle a tout de suite été prise sous l’aile d’un manager. Je suis déçu de ne pas avoir eu la même chance qu’elle. J’aurais aimé qu’on m’oriente, qu’on me donne des conseils pour travailler mon image." Qu’avait de plus Coralie ? "Je pense qu’elle a d’emblée créé le buzz et la polémique en entrant dans Secret . Mais je reste très content de ce que j’ai fait."

Sacha ne s’est pas totalement détourné de son ancienne Maison, même s’il confie "ne pas accrocher avec la nouvelle de cette saison". Il a jeté un oeil - pour nous - aux candidats de cette 10e édition, qu’ils trouvent globalement "très beaux". C’est une des caractéristiques de cette saison selon lui, comme le fait que les secrets "soient vraiment forts."

Pour l’heure, quelques personnalités sortent du lot selon Sacha, qui se refuse cependant au moindre pronostic. "Je ne me suis pas dit en voyant un candidat entrer dans la Maison : ‘Tiens, il ou elle va gagner cette saison’, comme cela avait été le cas avec Emilie l’année dernière. Là, le déclic avait été direct. Mais j’aime beaucoup Fanny, elle a la joie de vivre, elle est spontanée, c’est mimi. Je trouve Pierre vraiment trop beau, et Bastien aussi. Mais j’ai un vrai coup de cœur pour Thomas et son secret de l’homme enceint. Et pour les jumelles." L’œil du connaisseur ?